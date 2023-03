PARCHEGGI, GLI ABBONAMENTI DEL COMUNE COSTANO DI PIU' E OFFRONO DI MENO

Perchè si dovrebbe preferire l'abbonamento di 80 euro/mese proposto dal Comune per parcheggiare in sole cinque zone? Ce lo chiediamo da ieri, da quando abbiamo seguito la conferenza stampa che, come ci confermano i ben informati per non dire informatissimi, doveva essere fatta il 1 ottobre 2022 (con l'unica novità, inserita ieri dell'avviso di cortesia anti-multa) e invece spunta in piena campagna elettorale. Ci incuriosiva analizzare i vantaggi dell'abbonamento comunale da 80 euro: valido si, ma se si trova uno stallo disponibile in una di quelle sole cinque zone indicate nella tabella che vi proponiamo. E siccome il Comune intende dimezzarlo a 40 euro per i residenti, peggio ci sentiamo...i posti liberi per gli abbonati non residenti si riducono ulteriormente. E se i residenti che vantano, in molti casi, più di un'auto a famiglia, la lasciano parcheggiata lì per giorni, il disagio diventa enorme. Gli abbonati devono cercare altrove e pagare, chiaramente.

Largo Porta Madonna dista pochissimo dal parcheggio di Piazzale San Francesco dove, dopo la realizzazione del Mc Donald's (con riduzioni posti) e la cessione di 100 stalli al Comune a titolo di contropartita, ci saranno tra gli 800 e gli 850 stalli disponibili. Un abbonamento costa 56 euro al mese, contro gli 80 del Comune. E i vantaggi? Vediamoli insieme: posto auto al coperto, posto auto praticamente riservato vista l'ampia disponibilità, posto auto sicuro con tanto di assicurazione contro furti e incendi, sorveglianza diurna da parte del personale, vigilantes di notte e videosorveglianza h24.

Quindi, gli abbonamenti del Comune costano di più e offrono decisamente...meno. Anche ai residenti converrebbe quasi lasciarla a Piazzale San Francesco se non invalesse la cultura cittadina del parcheggio dentro le mura a tutti i costi (a proposito, perchè non viene ripristinata la famosa navetta da e verso piazza Martiri e corso?)

Facendo un ultimissimo calco al volo, se replicassimo su tutto l'anno l'abbonamento del Comune dovremmo tirare fuori 960 euro. A Piazzale San Francesco ne spenderemmo 520.

Perchè dovremmo preferire l'abbonamento del Comune?