ACCERTATA LA PRESENZA DI PROCESSIONARIA ALLA ROTONDA DI PONTE SAN FRANCESCO

La presenza di processionaria (e dei relativi bozzoli) è stata accertata a seguito di segnalazione pervenuta agli uffici competenti, nelle adiacenze della rotonda di Ponte san Francesco, in particolare nelle piante situate proprio in direzione di quest’ultimo.

Il delegato della sezione Ambiente della Polizia Locale, è intervenuto e sta predisponendo le attività per la rimozione del lepidottero e la disinfestazione dell’area.

Si raccomanda di prestare la massima attenzione, intimando in particolare ai bambini di non toccare nulla di non noto ed evitando che gli animali da affezione vadano ad ingerire i bozzoli stessi.