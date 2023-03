SALTA IL TAVOLO SULL'AUTOMOTIVE IN PROVINCIA, INCOMPRENSIBILE LA LETTERA INVIATA AL PRESIDENTE D'ANGELO

Probabilmente salterà il tavolo sull'automotive in Provincia perché la società ha mandato una mail in inglese a molti incomprensibile e che tradotta fa cosi:

Caro Presidente D'Angelo, Grazie per la sua lettera di venerdì scorso e per la tua proposta di tavolo e incontro il 27 marzo presso la sede della Provincia di Teramo. Come affermato nella nostra precedente lettera, il mercato globale dei fornitori automobilistici è attualmente nel bel mezzo di una transizione verso tecnologie di propulsione alternative. Le recenti decisioni prese dalle istituzioni ufficiali hanno un'influenza sostanziale sulle prospettive di business delle case automobilistiche e dei loro fornitori. Inoltre, le gravi influenze macroeconomiche come l'inflazione, l'energia, i costi dei materiali e dei trasporti stanno generando ulteriori sfide. Lo stabilimento di Castellalto di Purem by Eberspaecher continuerà la produzione di progetti di clienti esistenti per sistemi di scarico. Facciamo affidamento sul nostro team impegnato e dedicato per servire i nostri clienti. Due grandi progetti sono in pieno svolgimento della loro produzione in serie a Castellalto. In qualità di fornitore automobilistico, Purem by Eberspächer dipende completamente dalla piattaforma di veicoli (regionale) e dalle strategie dei motori dei nostri clienti. Al momento, stiamo valutando tutti i possibili scenari per lo sviluppo del nostro business regionale in Europa, che include anche la futura configurazione del nostro impianto di produzione a Castellalto. Questa analisi dipende fortemente dalle decisioni in sospeso della Commissione Europea e dei nostri clienti. Non appena avremo concluso le implicazioni e una chiara comprensione dei piani dei nostri clienti, la contatteremo. Pertanto, vi preghiamo di comprendere che purtroppo non possiamo partecipare alla riunione proposta lunedì prossimo.

Distinti saluti,

Volker Cwielong

Markus Knoedler

CEO Purem GmbH