FINALMENTE ARRIVA IL PIANO INDUSTRIALE DELLA TERAMO AMBIENTE

Questa mattina il piano industriale della Team è stato approvato in commissione Affari Generali, alla presenza dei rappresentanti della Teramo Ambiente e della società che ha redatto il piano, la Valore Associati di Lanciano.

Gli aspetti e i punti di forza valorizzati all’interno del Piano industriale vanno dalla riduzione dei costi al miglioramento degli aspetti economico-finanziari, permettendo di mantenere almeno costante l’impatto economico delle tariffe applicate per i servizi offerti, se non addirittura un abbattimento delle stesse a favore dei cittadini.

Questi obiettivi sono stati resi possibili dalla trasformazione della Team in società in house. Lo stesso Piano industriale,tenendo conto delle disposizioni comunali riportate nella delibera di trasformazione in house della società, si pone come ulteriore strumento di supporto al raggiungimento degli stessi.

L’attuale gestione dunque, ha portato la società a migliorare le sue prestazioni economiche patrimoniali e finanziarie, così da renderla più ambiziosa rispetto ai competitors operanti sul territorio regionale. Gli indicatori principali di redditività hanno evidenziato una progressione positiva, così come quelli finanziari e patrimoniali, segno di una corretta gestione che potrà ulteriormente migliorare attraverso l’implementazione degli importanti interventi previsti nel piano.

Sono state infatti tracciate diverse linee di intervento prospettico, con l’inserimento degli investimenti da realizzare da qui al 2028 in tutti i settori operativi. Investimenti tra cui rientrano il potenziamento della gestione del verde, la verifica impianti termici, la realizzazione dell’impianto di cremazione, e non per ultimo la realizzazione del biodigestore.

Nell’ottica di proseguire nell’efficientamento gestionale inoltre sono stati previsti nel piano diversi interventi strutturali, tra i quali l’acquisizione di nuovi servizi, la riorganizzazione dell’area personale, la riduzione dei costi operativi, l’ammodernamento dei mezzi d’opera, la creazione di nuove posizioni gestionali tra i quali il Controllo di Gestione, l’Area Legale e una figura di Coordinamento, il tutto esclusivamente mediante una diversa ricollocazione del personale interno già esistente.