I LETTORI CI SCRIVONO / VIVERE IN CENTRO A TERAMO COSTA 1000 EURO L'ANNO DI PARCHEGGIO, AD ASCOLI 75 EURO, ALL'AQUILA E FIRENZE E' GRATIS... RINGRAZIATE IL COMUNE SE IL CENTRO SI SPOPOLA

Carissima Certastampa, sono un residente del Centro Storico e vivo quello che vivono tutti i residenti al Centro di Teramo: il dramma dei parcheggi. Siamo costretti a vivere pagando ogni volta che parcheggiamo, mentre sotto le nostre case c’è chi entra contromano e parcheggia: guardate la foto appena scattata in via Delfico (foto sopra). Chi controlla? E non solo: adesso si parla della possibilità di avere degli abbonamenti per i residenti: 80 euro al mese! Cioè, per vivere in Centro devo pagare quasi 1000 euro l’anno solo per parcheggiare? Ad Ascoli i residenti pagano da 25 a 75 euro L’ANNO, non AL MESE. A L’Aquila i parcheggi per i residenti sono gratuiti, come a Firenze. A Teramo 1000 euro l’anno. E poi ci si meraviglia se ce ne andiamo a vivere altrove: fanno di tutto per farci scappare. Sono molto deluso da questa amministrazione.

Lettera Firmata