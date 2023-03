LA SEGNALAZIONE / "AGGRESSIONE RAZZISTA" TRA CIGNI ALLA VILLA... NON SARA' CHE SONO "INCOMPATIBILI"?

Quello che vi mostriamo, è il video di un'aggressione razzista cignesca alla Villa, inviatoi da un lettore. Guardatelo: i cigni bianchi aggrediscono quelli neri. Una scena che si ripete di continuo e che spaventa i bambini. Anche se quella sul "razzismo" è ovviamente solo una battuta, il caso apre una serie di questioni, legati al rapporto tra uomo e animali e alla necessità di rispettare la natura, anche quando la tentazione di "abbellire un laghetto" si fa fortissima. I cigni non sono nati alla Villa, ma ci sono stati portati, con sincera buona volontà, dall'assessore Di Bonaventura, ma probabilmente quello non è il lorto habitat, non per le due coppie insieme comunque, visto che la coppia bianca attacca e ferisce semore quella nera. Che ne pensano le associazioni ambientaliste?

