I LETTORI CI SCRIVONO/ STANOTTE VILLA GESSO E' RIMASTA AL BUIO PER DUE ORE, ANZIANI NEL PANICO SENZA POTER CHIEDERE AIUTO

Quasi due ore senza luce, stanotte a Villa Gesso. Panico ed anche paura tra i resideti che verso mezzanotte si sono ritrovati senza luce sia in casa che fuori casa. Buio pesto senza poter chiamare nessuno. Paura soprattutto tra gli anziani soli che si trovavano in casa. Tutti al buio senza un se e senza un ma. Altre volte c'era stato questo problema ed aveva risolto l'assessore Di Bonaventura, ci dicono, ma vista l'ora sono rimasti tutti in silenzio e senza una spiegazione. A Putignano invece la luce c'era. Un vecchio problema questo dell'interruzione dell'energia elettrica mai risolta a Teramo. Spesso accade anche a una parte di Villa Mosca ed in altre parti della città.