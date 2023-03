MENTRE A TERAMO SI DISCUTE SUI PREZZI DEI PARCHEGGI, IL COMUNE DELL’AQUILA “REGALA” L’AUTOSTRADA AI RESIDENTI

Mentre a Teramo si discute quanto far pagare i parcheggi, anche “offrendo” ai residenti abbonamenti da 1000 euro all’anno, a L’Aquila il Comune offre l’autostrada. Grazie, infatti, ad una “concessione speciale” del ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, potranno essere azzerate le tariffe sulle autostrade A24 e A25 per la tratta L'Aquila Est - L'Aquila Ovest (che costava 80 centesimi a passaggio), con il dichiarato scopo di decongestionare il traffico in città. Si tratta di una soluzione sperimentale, i costi della quale saranno a carico del Comune, ma di certo è un’idea interessante, nell’ottica di liberare le strade cittadine dal traffico di attraversamento.