INCONTRO POSITIVO NEL CARCERE DI CASTROGNO TRA IL DIRETTORE, I SINDACATI E IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

Ieri sera, si è conclusa la visita presso il Castrogno del Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio accompagnato dal Consigliere Comunale Avv. Pasquale Tiberii, alla presenza del Direttore della Casa Circondariale Dott. Stefano Liberatore.

È stato un momento di piena sinergia a tutela di legalità, ordine e sicurezza che ha visto contemporaneamente impegnati sullo stesso fronte il Governatore regionale e il consigliere locale appartenenti allo schieramento che governa l’Italia, la Dirigenza dell’Istituto, i rappresentanti del Si.N.A.P.Pe e le altre OO.SS. rappresentative.

Si è focalizzata l’attenzione sui problemi drastici che soffocano la nostra realtà locale: carenza dell’organico, sovraffollamento, sanità penitenziaria, edilizia penitenziaria spiegando come sia deficitario non solo per le condizioni lavorative ma anche per il trattamento che lo Stato deve garantire e volgere alle finalità rieducative, temporeggiare e non reagire prospettando soluzioni tecniche, organizzative e operative, quali fra tutte il potenziamento del personale penitenziario e sanitario e l’adozione di idonee strumentazioni e strategie.

La presenza così vicina della mano pubblica a toccare le difficoltà quotidiane in cui ci imbattiamo ci conforta e radica la fiducia nelle Istituzioni, sia per gli appartenenti al settore che per l’opinione pubblica del bel Paese, scrive la Segreteria Provinciale Si.N.A.P.Pe Teramo.