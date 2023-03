I LETTORI CI SCRIVONO / VEGETAZIONE SPONTANEA A 100 METRI DA PIAZZA GARIBALDI







Buongiorno, allego questa foto in via Malaspina (100 metri da piazza Garibaldi) per far notare lo stato di degrado assoluto tra piante mai decespugliate e tantissima sporcizia. Sono 4 anni che risiedo in questa via e non ho mai visto un operatore per migliorarla