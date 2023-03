PREVISIONI DEL TEMPO PER DOMANI/ SABATO SOLEGGIATO E MOLTO MITE





Carissimi buon pomeriggio a tutti, ancora una giornata di tempo stabile e soleggiato ovunque sulla nostra regione, anche se le correnti Sud Occidentali produrranno le solite nuvolositá medio/alte in particolar modo dalle ore centrali, ma senza fenomeni di rilievo da segnalare.

Le temperature per domani saranno ancora moderatamente oltre le medie del periodo, le termiche della notte saranno comprese fra 6/13°C, quelle del giorno fra 14/20°C, la ventilazione risulterà debole meridionale.

A domani per le previsioni per domenica.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO