FOTO/ ALUNNI DEL GIOVANNI XIII DI PINETO IN VISITA IN COMUNE

I ragazzi delle classi quinte delle Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Pineto, suddivisi in tre giornate, hanno visitato il Comune incontrando il Sindaco Robert Verrocchio, visitando i vari uffici, la sala consigliare e Villa Filiani. I piccoli ospiti hanno potuto così capire meglio il funzionamento dell’ente, i suoi compiti, i servizi che eroga e la sua organizzazione. Gli alunni hanno partecipato con vivo interesse e tanta curiosità. Tra le altre cose hanno incontrato anche il Comandante della Polizia Locale, Giovanni Cichella, il quale ha illustrato il significato e il ruolo della realtà da lui rappresentata sul territorio e ha mostrato il funzionamento dei droni. Prima di andare via gli studenti hanno regalato al Sindaco una pergamena con una lettera e un dipinto realizzato con la particolare tecnica del puntinismo per riprodurre lo stemma della Città di Pineto. In particolare hanno visitato il Comune le classi quinte del plesso di Scerne, Calvano e dell’Illuminati rispettivamente nelle giornate del 15, 16 e 23 marzo 2023. “Ogni volta accogliere gli studenti del nostro Istituto Comprensivo è sempre piacevole e entusiasmante – commenta Verrocchio – i ragazzi con i loro sguardi curiosi hanno vissuto una giornata particolare, stimolante e formativa. Ringrazio loro per l’attenzione, le docenti per averli preparati a questo appuntamento nell’ambito dei loro progetti e la dirigente scolastica Sabrina Del Gaone per la consueta disponibilità”.

Mauro Di Concetto