«Buongiorno certastampa venite a vedere. Asfalto elettorale rifatto in via Pretuzio, 4 barra 5 centimetri di asfalto quasi completamente senza grattare il vecchio asfalto alzando ulteriormente la pavimentazione, girando l'angolo ti accorgi che nulla è cambiato nella via più abbandonata sporca è puzzolente di Teramo in via Delle Recluse: Caro Sindaco D'Alberto il 14/15 maggio noi non dimentichiamo ».