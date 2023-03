L'ASSOCIAZIONE DENTISTI DI TERAMO FESTEGGIA 40 ANNI

La sezione teramana dell’Associazione Nazionale Dentisti

Italiani (ANDI) ha festeggiato il quarantennale dalla sua fondazione.

«Abbiamo trascorso una bellissima giornata all’insegna della convivialità, iniziata già nel

pomeriggio con un divertente torneo di padel aperto ai nostri soci - spiega il presidente di ANDI

Teramo, Luca De Santis - e proseguita in serata con la cena/evento “il Galà dei Presidenti, 40 anni

di ANDI Teramo” in cui abbiamo celebrato la ricorrenza, assieme ai presidenti che si sono

succeduti in questi quattro decenni, i dottori Antonio e Alessandro De Dominicis, Gino Galiffa,

Giuseppe Di Berardino, Attilio Gavini, Ernesto Piccari e Pierluigi Ciardelli. E’ stata anche

l’occasione per tributare un giusto riconoscimento a tutti quei colleghi che si sono distinti per

presenza e impegno durante la storia dell’associazione. L’anniversario è stato poi opportunità di

confronto per far sì che i progetti che abbiamo portato avanti in questi anni, come la donazione dei

respiratori artificiali e delle mascherine chirurgiche ai presidi ospedalieri durante la pandemia da

COVID o la cura gratuita degli ospiti delle case famiglia del territorio teramano, proseguano e, anzi,

possano essere implementati in futuro per far sì che la nostra Professione possa essere sempre

vicina alle esigenze della cittadinanza».