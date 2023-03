FESTA GRANDE A PINETO PER PASQUA E PASQUETTA

Anche per Pasqua e Pasquetta ci sarà festa grande a Pineto. Lo scintillante ed inaspettato successo degli eventi di Natale e Capodanno, ha dunque dato il via ai giovani di Pineto (perché sono loro il motore del cambio di linea in paese) per fare di più e meglio e per fare la differenza in provincia, se non addirittura in regione. Partiamo dall’evento più atteso ed inaspettato: la Pasquetta dei giovani di Primavolta Festival. Ebbene, il paese ospiterà una piccola Woodstock musicale in un’area lasciata in abbandono per decenni, ma che, secondo gli organizzatori, potrà dare il via ad una nuova area concerti e svago per il paese. Parliamo di un’ampia area verde posta nel quartiere delle nazioni (meglio conosciuta come Santa Maria a Valle), che in passato la si voleva destinare a centro sportivo polivalente. “Pasquetta a valle”, questo il nome dell’evento ideato da Alessio Del Principe (in arte Brody, deejay di fama in provincia) e da tutto lo staff di Primavolta festival, che propone musica, svago (anche peri bimbi) e tanto cibo con stand enogastronimici. Trattasi dunque del primo evento per Pineto di natura aggregante e di lunga durata in aree verdi. Ma cosa accadrà il prossimo 10 aprile nel “Pasquetta a valle”? Sono almeno 5 i djset dalle 10 del mattino fino ad almeno le 22 di sera. Gireranno infatti i dischi dei “A gang of three”, “Bistefani”, “Crisi&Brody” (uno degli organizzatori), “Le indiesponenti” (un duo di ragazze che suonano anni 90 tipo i Borghetta Stile), Matteo Cromo ed altri artisti locali. Ma non finisce qui: direttamente da Roma arriveranno i Flaminio Maphia, che creeranno spettacolo puro con le loro divertenti hit degli ultimi 20 anni. Insomma, come dice lo slogan Pasquetta a valle sarà “Rustell’, Music and drink. L’area evento è fornita di ampie aree di sosta, dunque non sarà disagevole l’arrivo e lo stallo di vetture. Ma la Pasqua di Pineto non finisce qui. Dopo una lunga pausa, infatti, torna la rinomata Festa in onore di Maria Santissima del quartiere Borgo Santa Maria, dove Lorenzo Di Vittorio e tutto il suo gruppo giovani associato alla parrocchia, il 9 e 10 di aprile rispolvereranno il clamore della più grande festa del paese. Dunque, oltre al ritorno della grande area giostre nel piazzale del pala volley, sono previsti eventi aggreganti di alto livello. Oltre al solito programma religioso, la domenica di Pasqua si parte alle 16 con la Summersmile che organizzerà un coinvolgente spettacolo di animazione per bambini e poi la sera, dalle 21 in poi, ci sarà il rinomato “90 Mania”, lo spettacolo anni 90 unico e diverso che riporta i partecipanti agli anni della disco music. Il lunedì di Pasqua sarà più soft (per non interferire con l’altro evento Pasquetta) ma comunque di effetto: si parte con il concerto bandistico del gruppo di Casoli di Atri, per arrivare alle 16 alla rinomata gara di Ddu Botte e la sera con lo spettacolo in cover dedicato a Lucio Dalla. Insomma, un cartellone eventi da non perdere per ogni fascia di età.

Mauro Di Concetto