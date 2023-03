CAMBIA IL TEMPO DOMANI SERA, PREPARIAMOCI ALLA PIOGGIA E AL FREDDO ...DI NUOVO

Carissimi amici buon fine settimana a tutti voi, la giornata di domenica vedrà sulla nostra penisola le prime avvisaglie del cambiamento a causa della veloce incursione polare che poi si manifesterá anche sulle nostre zone Adriatiche nella giornata di lunedì prossimo.

La domenica vedrà la formazione di un minimo depressionario sul golfo ligure, sulle regioni settentrionali al mattino nuvolositá in aumento sul Piemonte e Lombardia con le prime precipitazioni da metà giornata in intensificazione dalla seconda parte di giornata.

Sulla nostra regione cielo poco nuvoloso al mattino, nuvolositá in aumento dal pomeriggio, possibili deboli rovesci sui settori occidentali Aquilani e Marsicani fra sera e notte.

Le temperature per la giornata di domani si manterranno ancora di qualche grado oltre le normali medie del periodo in attesa del brusco calo termico che poi avverrà nella giornata di lunedì.

I termometri della notte si attesteranno fra i 3/10°C, le massime fra 13/18°C, la ventilazione al mattino debole tendente a rinforzare dai quadranti meridionali con possibilità di locali raffiche di garbino fra sera e notte.

Per oggi è tutto vi do appuntamento a domani con le previsioni per lunedì.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO