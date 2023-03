PINETO/ TORNA LA VIA CRUCIS AL QUARTIERE DEI FIORI

Dopo una lunga pausa dovuta alla pandemia, quest’anno, in occasione dei riti della Settimana Santa, il Comitato Sant’Anna ripropone alla comunità di Pineto la tradizionale processione della Via Crucis giunta alla sua III° edizione che si terrà il prossimo sabato 1 aprile 2023 a partire dalle ore 20:30 con partenza da Piazza dei Ciclamini e percorrendo le vie del Quartiere dei Fiori, che coinvolgerà, nella partecipazione e nell'animazione, alcune realtà associative presenti sul nostro territorio e che ringraziamo per la loro disponibilità. “Un momento di riflessione e preghiera” spiega il Comitato “per poter meglio comprendere le atroci sofferenze le quali il Signore Gesù dovette patire per noi e prepararci alla Pasqua di Resurrezione.Sarà messo a disposizione di chi vorrà partecipare un bus navetta con partenza dalla Cappellina di Sant’Anna per raggiungere il luogo di partenza”.