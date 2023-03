PER PASQUA SI RIPROPONE IL PROBLEMA CAMERIERI, MOLTI HOTEL RIMARRANNO CHIUSI E C'E' L'INCUBO ESTATE...IL COVID HA CAMBIATO LE ABITUDINI

Ci risiamo. Anche quest'anno quasi la stessa storia. Quasi perchè rispetto all'immolbilismo dello scorso anno, pare che qualcosina si stia muovendo. Il problema che torna a riproporsi è quello della ricerca del personale per hotel e ristoranti non solo per Pasqua oramai alle porte ma anche e soprattutto per la stagione estiva.

Camerieri, pizzaioli, personale alberghiero e addetti alla ristorazione: è caccia al personale per Pasqua ma che sarà la prova generale per l'estate.

In ballo ci sono tremila posti stagionali, per lo più concentrati sulla costa, per stipendi che, a detta degli operatori, partono da un minimo di 1200 euro al mese, da integrare con festivi, straordinari, indennità varie e soprattutto mance esentasse. Da un paio di anni però, la domanda e l'offerta fanno fatica a incontrarsi, tra la perplessità degli imprenditori a cui, per coprire le posizioni vacanti, non bastano più annunci e passaparola tra amici. Anche quest'anno si ventila l'ipotesi che alcuni hotel resteranno chiusi in occasione delle imminenti festività per mancanza di stagionali. Si spera possa andare meglio per l'estate.

"È cambiato il concetto di vita di chi opera nel nostro comparto si dà priorità alla famiglia o ad altre cose, inseguendo anche le chimere prospettate dai social. Nessuno vuole più sostenere turni di lavoro pesanti né accettare che suo il giorno di riposo sia diverso dal sabato o dalla domenica. Le paghe contrattuali non sono male eppure esiste una carenza cronica di personale a tempo indeterminato, figuriamoci quanto poco interesse possa destare un contratto a chiamata nel periodo pasquale. Ci sono hotel che hanno rinunciato ad aprire rinviando l'appuntamento direttamente all'estate", dichiarano le associazioni di categorie.