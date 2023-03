IL MIGLIOR GELATO AL GUSTO DI CREMA DANNUNZIANA E' AD ALBA ADRIATICA

Claudio Amadio, gelatiere artigiano e titolare della Gelateria il Sorriso di Alba Adriatica è il 1° Classificato al Concorso “Trofeo Gabriele D’Annunzio” Miglior gelato al gusto Crema Dannunziana.

Si tratta di una competizione Nazionale di grande rilievo in cui molti gelatieri artigiani si sono sfidati tra loro cercando di guadagnare i primi tre posti in classifica.

La Gara si è tenuta a Pescara Fiere in Via Tirino, in data 21 marzo 2023

Il gusto crema dannunziana è un gelato realizzato con crema, arancia semi-candita, aurum e amaretti.

Si tratta di un dolce tradizionale della provincia di Pescara.

Con questo gusto Claudio Amadio ha vinto il primo premio, guadagnandosi anche il posto alle fasi finali della II Edizione della Coppa Italiana di Gelateria che si terrà a Roma nelle giornate del 9 e 10 novembre presso il Centro Congressi La Nuvola.

Giá il 14 Marzo, presso la fiera Levante Prof a Bari, Claudio aveva partecipato ad un'altra competizione per la Coppa Italia del Gelato.

Nella gara tenutasi a Bari, il “Trofeo PuntoIT” Miglior gelato al gusto caffè, il titolare della Gelateria il Sorriso di Alba Adriatica si è aggiudicato il 4°posto in classifica con il gusto "caffe" del marinaio", un risultato comunque degno di nota.

Claudio Amadio è un gelatiere esperto, dallo scorso anno è membro degli Accademici Italiani Gelatieri Artigiani.

L'associazione Accademici Italiani Gelatieri Artigiani è stata fondata con l'intento di tutelare la qualità e l'eccellenza del gelato artigianale italiano attraverso l'immagine professionale dei propri associati ed esserne membro dimostra la grande professionalità, impegno e grande passione nel mantenere i prodotti di qualità elevata.

Essere un Accademico dimostra anche la volontà di migliorare ancora il proprio gelato artigianale grazie al supporto reciproco e alla condivisione di sapienza ed esperienza con gli altri grandi mastri gelatieri dell'associazione. Questa sinergia si può apprezzare durante gli appuntamenti di "Contaminazioni stellate".

Claudio Amadio è uno chef e che ha lavorato in tanti luoghi del mondo in giovinezza, anche in America, e alla fine ha espresso il grande desiderio di avere una propria Gelateria.

Così al termine di uno dei tanti viaggi di lavoro, con l’appoggio dei familiari, ha deciso di iniziare la grande avventura della Gelateria il Sorriso di Alba Adriatica che ad oggi è una delle gelaterie più apprezzate della costa abruzzese.

Tra le sue creazioni più acclamate dei clienti, oltre ai gusti classici e a quelli speciali che di