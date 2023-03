TEMPO INSTABILE CON PIOGGE, DA STASERA FREDDO CON NEVICATE SUI RILIEVI APPENNINICI

Buona domenica cari amici, la nuova settimana sulla nostra regione si avvierà sotto una generale instabilità atmosferica dovuta ad un affondo artico che riporterà un clima più invernale per un paio di giorni un po' su tutte le regioni orientali del paese.

Al mattino il cielo risulterà molto nuvoloso o coperto, le precipitazioni inizieranno a manifestarsi da metà mattinata ed insisteranno per buona parte della giornata su buona parte del territorio regionale, dalle ore centrali inizierà anche ad affluire l'aria fredda artica che produrrà un considerevole calo termico generale.

Le nevicate insisteranno sulla catena appenninica dapprima a quote medie oltre i 1100/1200 di quota in calo fra sera e notte successiva sotto i 700mt di altezza.

Le temperature sono previste in moderata diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi, i termometri della notte saranno compresi fra i 4/10°C, quelli del giorno fra 8/13°C, la ventilazione risulterà debole o moderata da SW al mattino tendente a divenire da NE fra pomeriggio e sera.

Per oggi mi fermo qui e vi do appuntamento a domani.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO