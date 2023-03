PIANTUMATI NUOVI ALBERI A VILLA MOSCA GRAZIE AL PROGETTO "ELISA"

Gli alberi sono i nostri più grandi amici nella lotta alla crisi climatica perché assorbono anidride carbonica e producono ossigeno, forniscono preziosi servizi ecosistemici e contribuiscono alla rigenerazione degli spazi urbani. Per continuare a celebrare il ruolo fondamentale degli alberi per la qualità della nostra vita, Legambiente Teramo e Comune di Teramo, hanno piantato oggi alberi a Villa Mosca, nella zona Conad per completare il lavoro di sistemazione del verde già iniziato in quella sede.

Nella precedente iniziativa della Festa dell'albero in autunno 2023 sono stati piantumati 41 alberi, tra tigli, noccioli, frassini, roverelle, oleandri e un agrifoglio per riqualificare via Acquaviva nel quartiere Gammarana. Tutti gli esemplari sono stati tutti geolocalizzati, così come quelli piantati in Italia e in Europa, nell'ambito dell'ambizioso progetto europeo Life Terra, di cui Festa dell’Albero e Music for the Planet fanno parte, che mira a piantare entro il 2025 ben 500 milioni di alberi in Europa, 9 milioni in Italia, cofinanziato dal programma LIFE della Commissione europea, di cui Legambiente è la referente italiana. Hanno collaborato all'iniziativa di oggi: le associazioni Pro Natura Laga e Rifiuti Zero Abruzzo, con le presidenti Erika Marinozzi e Luciana Del Grande e il Comitato di quartiere di Villa Mosca con il presidente Demetrio Rasetti.

I nuovi alberi piantumati saranno anch'essi geolocalizzati e andranno a sommarsi a quelli già piantati per raggiungere il grande obiettivo prefissato di valorizzare il patrimonio arboreo per il contributo indispensabile che gli alberi danno al mantenimento della salute dei nostri ecosistemi naturali e urbani e al benessere per l'intera comunità.