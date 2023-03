VOLTO CADUTO E MAI SOSTITUITO...COSI TERAMO RICORDA MARCO PANNELLA

Di sicuro, in questa campagna elettorale, qualcosa mancherà. La selfie-location dell'attuale sindaco qui accanto alla stele caduta di Marco Pannella, al pari della memoria decaduta di questa Amministrazione che ricorda poco e male. Da quando il volto di Pannella è venuto via, nulla è stato fatto al pari dei giardini della Provincia ancora chiusi. A maggio 2022 ci fu la cerimonia di inaugurazione dell'omonimo viale e della stele dedicata all'uomo che ha fatto delle lotte politiche e civili uno stile di vita e un esempio di impegno civico forse inarrivabile per chi si improvvisa oggi sia politico sia amministratore. Un anno dopo, ecco cosa c'è. Avrebbe meritato un bel po' di cura e attenzione in più, questo monumento. A maggio 2023 si vota nella città di Marco, che ha vissuto mettendoci la faccia... In attesa che un primo cittadino degno di Teramo gliene restituisca una, a futura memoria.