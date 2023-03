TERRIBILE INCIDENTE ALL'ALBA: MOTOCICLISTA PERDE UNA GAMBA SCONTRANDOSI CON UN'AUTO

Terribile incidente all'alba di oggi, sulla strada per Torricella all'altezza del bivio per Cavuccio.Per cause ancora da chiarire, la moto condotta da un giovane teramano si è scontrata con un'auto. L'impatto è stato violentissimo: il motociclista ha subito l'amputazione traumatica di una gamba e quando è stato soccorso aveva perduto moltissimo sangue. Le sue condizioni sono molto gravi. Sotto shock il conducente dell'auto.



(foto d'archivio)

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO