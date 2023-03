VIDEO/ IL DISTRETTO 2090 DEL ROTARY HA DONATO ALLE CASE DI RIPOSO DI TERAMO E NERETO: CONCENTRATORI DI OSSIGENO E BRACCIALETTI MULTIFUNZIONE

L’ASSOCIAZIONE DISTRETTdoO 2090 DEL ROTARY INTERNATIONAL, nella persona del Governatore in carica Paolo Giorgio SIGNORE, nell’ambito del Progetto USAID – ROTARY sviluppato con la partnership tra l’AGENZIA DEGLI STATI UNITI D’AMERICA PER LO SVILUPPO INTERNAZIONALE (USAID) e la ROTARY FOUNDATION INTERNATIONAL per sostenere la risposta dell’Italia alla Pandemia Covid19, ha donato oggi alla Casa di Riposo G. De Benedictis di Teramo, alcuni beni salvavita destinati alla ASP1 TERAMO – Case di riposo Giuseppe DE BENEDICTIS di Teramo e Rosina ROZZI di Nereto.

In particolare la donazione del ROTARY INTERNATIONAL D- 2090 consiste nella fornitura, rispettivamente, di n. 5 concentratori di ossigeno da 8 lt. di pronto intervento per pazienti in crisi respiratoria e di n. 25 braccialetti multifunzione per il monitoraggio a distanza di parametri vitali tra cui la saturazione dell’ossigeno nel sangue, alla Casa di riposo G. DE BENEDICTIS di Teramo, e della fornitura di n. 3 concentratori di ossigeno da 8 lt. e di n. 13 braccialetti multifunzione alla Casa di riposo R. ROZZI di Nereto. Tali dispositivi consentono un rapido intervento e si configurano come salvavita.

La consegna è avvenuta alla presenza del Sindaco di Teramo Gianguido D’ALBERTO, di Sua Eccellenza Mon. Lorenzo LEUZZI, dell’Assessore regionale Pietro QUARESIMALE, del Direttore generale della ASL di Teramo Maurizio di GIOSIA, del Commissario straordinario delle Strutture Roberto CANZIO e dei Governatore Paolo SIGNORE, del PDG Rossella PICCIRILLI, dell’Assistente del Governatore Gaetano Luca RONCHI e del referente Abruzzo Nord della Commissione Pubblico Interesse Gaetano RICCIARDI del Distretto 2090 del Rotary International.