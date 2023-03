PISCINA COMUNALE DELL'ACQUAVIVA, SUPERA TUTTI I PARERI IL PROJECT FINANCING DELLA "PRETUZIANA SPORT SRL". 13,5 MILIONI DI EURO PER 20 ANNI DI CONCESSIONE

Qualcosa si muove per la “nuova” piscina comunale dell'Acquaviva. E' stato approvato, superando i vari pareri previsti per legge, il project financing proposto dalla Pretuziana Sport srl (LEGGI QUI IL NOSTRO ARTICOLO) per la riqualificazione delle piscine comunali dell'impianto sportivo teramano. Importo previsto 3 milioni di euro, di cui 1 milioni messi dal Comune con fondi PNRR e il resto finanziato tramite capitale privato. La società proponente si è avvalsa degli studi di progettazione della Società di Ingegneria landBAU s.r.l. Società di Ingegneria, dei professionisti Marco Berardinucci e Arch. Gianluca Mezzanotte e dallo Studio DIMENSO dei professionisti Arch. Pasquale Gambacorta e Arch. Filippo Gagliardi. Un project che verrà “iscritto” nel piano delle Opere pubbliche 2023-2025, annualità 2023. Ora bisogna andare avanti. L’oggetto della concessione, per la durata di 20 anni, consisterà – si legge nella determina dirigenziale pubblicata dal Comune - “nella progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento. Il valore della concessione per 20 anni è pari a poco più di 13,5 milioni di euro.