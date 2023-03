DOPO LA GIORNATA DI INSTABILITA', DOMANI GENERALE MIGLIORAMENTO MA CLIMA FREDDO

Buon inizio settimana carissimi amici, nelle prossime ore tempo è previsto in progressivo peggioramento, le precipitazioni che andranno ad interessare sutte le aree regionali si intensificheranno fra sera e prossima notte, le nevicate che dalla serata interesseranno i rilievi appenninici a quote medie, sono previste in progressivo calo dalla prossima notte sino a raggiungere i 700mt di quota entro la prima mattinata di martedì.

Tendenza a generale attenuazione dei fenomeni già dalla mattinata con schiarite sempre più ampie nel corso della giornata.

Le temperature sono previste in generale e moderata flessione i valori della notte saranno compresi fra -2/5°C, quelli del giorno fra 3/10°C la ventilazione risulterà sostenuta da quadranti settentrionali.

Per oggi è tutto vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domani.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO