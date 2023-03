PATTINAGGIO, LA TERAMANA AMBRA FLORIMBI È CAMPIONESSA D'ITALIA

Riecheggiano in tutto l'Abruzzo ma soprattutto nel Teramano i festeggiamenti per le nuove campionesse d'Italia di pattinaggio. E tra loro, c'è la teramanissima Ambra Florimbi. Dopo aver conquistato la medaglia d'argento ai mondiali in Argentina appena un anno fa, nel 2022, la Florimbi si laurea campionessa visto che la società Precision Skate Bologna è diventata, appunto, Campione d'Italia 2023. Bravissima Ambra Florimbi, a lei le congratulazioni anche di Certastampa.it