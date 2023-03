LA PREFETTURA CERCA OPERATORI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

La Prefettura di Teramo cerca operatori per la gestione del servizio di accoglienza temporanea dei minori stranieri non accompagnati.

Minorenne di età non inferiore ai 14 anni, non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea, che si trovi ner c:unlsiasi causa nel te--..-itorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla criurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano: ecco cosa si intende per minore straniero non accompagnato (MSNA).

Ed il crescente aumento di richiedenti protezione internazionale connesso all'attuale emergenza sbarchi richiede il massimo sforzo per assicurare ospitalità ai minori stranieri non accompagnati nel tempo strettamente necessario al loro successivo trasferimento in strutture che garantiscano idonea accoglienza.

Per tale motivo la Prefettura di Teramo ha pubblicato un avviso di indagine di mercato volto all'acquisizione di manifestazioni d'interesse per l'affidamento dei servizi di prima accoglienza, e servizi connessi, ai MSNA nella Provincia di Teramo, con la finalità di rendere pubblica la disponibilità all'assunzione del servizio da parte degli operatori economici/Enti del terzo settore interessati.

Gli operatori dovranno essere in possesso di requisiti generali e di idoneità professionale e tecnico-organizzativi, oltre che di capacità economico-finanziaria. Le strutture ricettive collettive messe a disposizione, ove assicurare i servizi previsti nel capitolato e nelle relative specifiche tecniche integrative, dovranno ospitare in via esclusiva da un minimo di 15 fino ad un numero massimo di 50 minori.

Per maggiori dettagli e per informazioni sulle modalità di presentazione della manifestazione di interesse, che dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 12 aprile 2023 esclusivamente a mezzo PEC, si rimanda alla consultazione dei documenti pubblicati sulla homepage del sito istituzionale della Prefettura.