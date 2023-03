VIDEO/ VALLE SAN GIOVANNI: «SE D'ALBERTO INSISTE CON IL PROGETTO DELLA PIAZZA, SIAMO PRONTI A PASSARE CON MONTORIO»

L'assessore e vice sindaco del comune di Teramo annunciava non senza enfasi e soddisfazione che dal 6 febbraio 2023 sarebbero partiti i lavori per la nuova piazza di Valle San Giovanni. Un lavoro finanziato con i fondi del Pnrr, per 300 mila euro e che nelle previsioni dell'amministrazione avrebbe dato nuova vita alla frazione. 50 giorni dopo, i lavori non sono partiti, il progetto è stato cambiato, i cittadini sono sempre più incazzati e l'unica cosa nuova è che non c'è nulla di nuovo.

Al microfono di certastampa, un gruppo di residenti, quelli che abitano davvero a Valle San Giovanni ha deciso di far sentire la propria voce: "Questo progetto non ci piace, toglie spazio all'unico parcheggio che abbiamo in questa frazione, rende più complicate le funzioni religiose, crea un assurdo senso unico a scendere, rende difficiltoso il passaggio dell'autobus che già ci onora della sua visita dolo tre volte al giorno, crea tutta una serie di gradini inutili e ...soprattutto non è stato condiviso con noi".

Quella di oggi è sola la prima di una serie di manifestazioni, visto che i cittadini non hanno alcuna intenzione di accettare la nuova piazza così come l'ha progettata il comune e minacciano un referendum per cambiare comune, tornando magari a Montorio al Vomano così come avveniva prima del 1930.

ASCOLTA QUI L'INTERVISTA RAFFAELLA DI MARCO