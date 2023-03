LA STORIA DI UNA DONNA MALATA DI HIV IN UNA MOSTRA DELLA TERAMANA E FOTOGRAFA LUCREZIA DI FILIPPO

La giovane e talentuosa teramana Lucrezia Di Filippo inaugura la mostra fotografica dal titolo Love is protection in programma dal 20 al 22 aprile 2023 presso la sala della Cultura Ugo Magnani, Via Guglielmo Marconi, 35 27049 – Stradella (PV).

Il progetto, realizzato in collaborazione con un'altra artista teramana Adele Orsatti mira a sensibilizzare ed informare il pubblico nei confronti di una tematica rilevante nell’ambito delle malattie infettive, nello specifico riguardante la contrazione del virus dell’HIV, tramite un racconto fotografico. Il progetto narra una storia vera, pertanto gli scatti ripercorrono gli eventi salienti di una ragazza che ha contratto il virus, evidenziando l’emotività, gli stati d’animo che hanno pervaso la stessa.

La mostra propone, inoltre, la tematica della salute mentale, strettamente legata all’argomento principale dell’evento, nonché elemento di fondamentale importanza che giustifica la sequenza degli scatti proposti. Il virus HIV diviene dunque protagonista di un percorso buio che l’individuo si trova a fronteggiare, nella gran parte dei casi, solitariamente.

L’obiettivo della mostra si fonde quindi con il desiderio di riportare una reale testimonianza, la cui verità trova spazio di espressione attraverso un racconto di immagini che si aprono in un dialogo diretto con l’osservatore.