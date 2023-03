BUCO NEL MURO DEL SUPERMARKET, MA QUANDO ARRIVANO ALLA CASSAFORTE SCATTA L’ALLARME

La banda del buco ci riprova. Quando magazzinieri e commesse del supermercato “Sì con te” di Giulianova hanno aperto il punto vendita, hanno scoperto che la notte non era stata tranquilla, visto che c’era un buco nel muro esterno ed un altro nella parete dell’ufficio che ospita la cassaforte. I ladri puntavano proprio a quella e se non fosse stato per l’allarme, che è scattato appena hanno toccato l’armadio blindato, ci sarebbero riusciti. I Carabinieri hanno acquisito i filmati delle telecamere di sicurezza e stanno indagando, per risalire ai responsabili.