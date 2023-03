I LETTORI CI SCRIVONO / BENVENUTI IN "VIA DELL'ASFALTO FRACICO"



Buongiorno certastampa, vi presento via Antonelli, l'antica strada "Romana" che da via Fonte Baiano scende in via Cona. Una vera perla della nostra città. La definisco "romana" perché immagino che solo una stada costruita duemila anni fa possa essere ridotta così. In realtà, proporrei di ribattezzarla "via dell'asfalto fracico", mi pare più adatto