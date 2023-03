ESTATE DELLA COSTA TERAMANA TRA RUMORS E CERTEZZE: SERGIO DI MACCHIATO PRENDE LA ROTONDA E STEFANO ROMANI IL LIDO CESARE

Iniziano le manovre estive in vista delle riaperture degli stabilimenti lungo la costa teramana tra tanti rumors e qualche certezza. Iniziamo con Giulianova dove alla Rotonda arriva nella gestione Sergio del caffè Macchiato al posto di Sergio del Saten e di Stefano Romani che lo hanno gestito lo scorso anno con un discreto successo.

Stefano Romani prende invece il lido Cesare di Giulianova e gestirà anche gli ombrelloni. Andrea Di Sante che è andato via dal Riviera di Gulianova avrebbe preso la Bussola di Roseto. E sempre a Roseto, al Lido Atlantic stanno facendo i lavori ma non si sa se sarà ripreso dagli stessi gestori dell'anno scorso o ne arriverà uno nuovo. Il Mirage sempre a Roseto è stato dato in gestione. A Cologna il Triangolo pare che sarà affittato, anche in questo caso il bar pizzeria e il ristorante.