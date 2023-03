NOVITA' COMMERCIALI ANCHE IN CITTA': NASCE UNA GRANDE GELATERIA DAVANTI AL DUOMO







Su Teramo è stato venduto il bar Duomo a Stefano Norcini di Manari gelati, che aprirà una gelateria che si allargherà nella zona dove stava il negozio di abbigliamento che fa angolo con via Paris. Ma prima questi locali dovrebbero essere la sede elettorale di Giovanni Cavallari. Il Caffè Macchiato in Circonvallazione Ragusa è stato preso in gestione invece da un dipendente.