DISPERATE LE CONDIZIONI DEL TERAMANO RIMASTO FERITO NELL'INCIDENTE DI IERI CON LO SCOOTER: HA PERSO ANCHE L'ALTRA GAMBA

Sono disperate le condizioni del teramano: M.D.G. di 36 anni al quale è stata amputata nelle scorse ore l'altra gamba oltrr a quella che aveva perso nell'incidente di ieri mattina. E' ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Mazzini, l'operaio edile dopo lo scontro frontale tra lo scooter su cui stava andando al lavoro e un'auto. L'incidente è avvenuto intorno alle 7.20 sulla strada provinciale 48A, che sale dalla statale 80 verso Torricella Sicura attraversando la frazione torricellese di Piano Grande. Lo scooter Piaggio 300 su cui viaggiava M.D.G. in direzione Torricella, poco prima del bivio di Cavuccio, in territorio comunale di Teramo, si è scontrato con un'Alfa Romeo 159 station wagon diretta verso la statale 80 con alla guida un 47enne. A seguito del violento impatto, avvenuto quasi al centro della carreggiata, il conducente dello scooter ha riportato l'amputazione di una gamba e ferite gravissime all'altra. Soccorso dal personale sanitario del 118 di Teramo, è stato trasportato all'ospedale di Teramo e sottoposto a un lungo intervento chirurgico durato fino al tardo pomeriggio per ridurre l'emorragia e salvare la gamba non amputata, ma non c'è stato verso di salvarla. L'uomo è un dipendente dell'impresa edile Procaccia di Torricella.