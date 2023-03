EX MANICOMIO, TERAMO DA CITTA' DEI MATTI A CITTA' DELLA MEMORIA

"Teramo da città dei matti a città della Memoria": questo l'obiettivo della edizione "zero" della Giornata della Memoria promossa dall'associazione Amici Miei e Teramo Nostra, a distanza di 25 anni da quel 31 marzo 1998 quando venne chiuso il Manicomio di via Saliceti. Stamane si è svolta la cerimonia ufficiale alla presenza dei rappresentanti della associazioni, della Asl, del Comune e di due classi di studenti di Liceo Classico e dell'Iti, fino al disvelamento della corona d'alloro apposta proprio sul portone chiuso da un quarto di secolo, con su scritto "I Cittadini ricordano". A ricordare la storia della struttura teramana è stato l'ex direttore del dipartimento di salute mentale di Teramo, Francesco Saverio Moschetta che non ha esitato a lanciare l'appello alle Istituzioni affinchè si dia, finalmente, un senso alla struttura con la realizzazione dell'annunciata Cittadella della Cultura. Struttura che, da 25 anni, comporta tutta una serie di incombenze economiche a carico della Asl come ha voluto evidenziare il direttore amministrativo Santarelli. Il sindaco ha rilanciato l'appello di Moschetta ricordando "che siamo in attesa che venga restituito quanto dovuto, in termini di fondi, dalla Regione. Ossia quei 30 milioni di euro necessari per dare concretezza al progetto della Cittadella e dei vari spazi che saranno messi a disposizione non solo dell'Università ma anche dell'intera collettività teramana". Tra i presenti alla cerimonia di oggi, anche ex lavoratrici, ex infermiere e deputate al reparto lavanderia dell'ex manicomio. Moschetta ha voluto evidenziare, poi, la scarsa strada civica fatta in 25 anni: troppi troppi pregiudizi ci sono ancora oggi rispetto alla salute mentale e ai soggetti che magari soffrono di patologie psichiatrice. Ha invocato, di fatto, uno sforzo generale culturale rispetto a queste tematiche. Prezioso l'intervento di due liceali, reduci da un percorso di approfondimento in classe proprio su queste tematiche: "E' una Giornata molto significativa per noi giovani perchè ci permette di conoscere e sappiamo bene che, senza conoscenza, non ci può essere alcun tipo di memoria".