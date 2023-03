CHIESA DI SANT'ANTONIO E QUELL'EDICOLA MAI SPOSTATA. "E' UN ANNO CHE ASPETTO IL COMUNE..."

"Io sto aspettando il Comune di Teramo per spostarmi ma a quanto pare..." Esordisce così Fabio Di Teodoro edicolante dell'ultima edicola rimasta a non essersi spostata,come accaduto per altre in città come noto. E' trascorso un anno dall'appello-pubblico fatto da don Antonio Ginaldi, tramite la trasmissione "Fuori dal Comune" dedicata a Teramo e andata in onda su R+, ed è trascorso quasi un anno da quel giugno 2022, quando il Comune gli ha reso noto che si sarebbe dovuto spostare, con la sua edicola, in piazza Verdi. Ma perchè quell'edicola è ancora a ridosso della facciata laterale della chiesa di Sant'Antonio? L'edicolante attende lumi dall'Amministrazione comunale. Di certo, in un anno, non ha potuto fare investimenti sull'attuale struttura visto che "non aveva senso spendere soldi per riparare un tetto (dal quale ci piove, ndr) per poi andarsene". In un anno non ha potuto, ad esempio, organizzarsi per cercare, come sua intenzione, una location alternativa a quel del chioschio ("Per altro di dimensioni ben più piccole della mia edicola attuale, con una perdita di spazio e articoli da vendere"): "Come facevo a cercare un locale al chiuso, visto che vorrei fare qualcosa di diverso, anticipando somme di affitto senza sapere quando andare via da qui?" ci racconta Di Teodoro. Insomma, tutto sta al Comune a quanto pare. Definito l'accordo e sistemate alcune questioni burocratiche, dalla Chiesa di Sant'Antonio sparirà l'edicola. Ma serve l'ok dell'ente, pronto a contribuire alle spese di trasferimento. "Dovevamo definire tutto per Natale", chiosa l'edicolante. Ma forse nessuno gli aveva detto il Natale di quale anno...