Al via il progetto "Piccoli Lettori Crescono" con Teramo Children



Finanziato dal Ministero della Cultura e presentato nell'area nazionale classificandosi secondo, il progetto "Piccoli Lettori Crescono" promuove l'ambiosa iniziativa di stimolare i bambini da 0 a 6 anni alla lettura. Il primo passo, che sarà compito dell'associazione TeramoChildren, è una mappatura del territorio per individuare i luoghi alternativi rispetto agli istituzionali in cui incoraggiare il prezioso passatempo "I laboratori di lettura ad alta voce avranno inizio nelle aule degli asili con la presenza dei genitori, per continuare in una biclioteca, una libreria, ma anche un parco cittadino e - perchè no? - uno studio pediatrico" spiega la Presindente della Leonardo Società Cooperativa sociale, Karin Sorgi. La formazione del personale impiegato sarà articolato in tre step di difficoltà crescente perchè, continua la presindente, "Riuscire a presentare ai bambini il mondo che sta dietro il libro nel modo giusto scegliendo il testo più adeguato è importante per sollecitarne la passione. Una volta nata la passione sarà a il bambino stesso a chiederne ancora e ancora." e riprendendo una famosa citazione, conclude "Un bambino che legge è un adulto che pensa."

Sono 9 gli asili interessati al progetto promosso, tra cui 3 nidi comunali della città di Teramo. Inserito nel percorso del bando "Teramo città che legge" sostenuto dall'amministrazione comunale, la Biblioteca Provinciale Melchiorre Delfico ha sposato il progetto diventandone partner esecutivo.