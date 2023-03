DOPO IL NOSTRO ARTICOLO, LA ASL COMUNCIA CHE SONO IN CORSO I LAVORI PER RIPARARE LA TAC

A seguito del nostro articolo, la Asl comuncia che sono in corso le operazioni per riparare la Tac a 64 strati che è fuori uso all’ospedale di Teramo da venerdì scorso. Finora le prestazioni d’emergenza e di urgenza all’ospedale sono state gestite con la Tac a 16 strati, che funziona a ritmo ridotto. Le restanti necessità diagnostiche dell’ospedale sono state dirottate nei presidi periferici, secondo un piano messo tempestivamente in campo dall’azienda sanitaria.

Il piano adottato dalla direzione strategica ha previsto anche la riconversione della Tac presente nella Uoc di Radioterapia che è stata destinata all’attività diagnostica.

“Si tratta di una situazione fuori dal normale”, dichiara il direttore generale Maurizio Di Giosia, “già venerdì ci siamo attivati con la ditta produttrice delle Tac perché intervenisse per risolvere i problemi tecnici del macchinario. Siamo riusciti comunque, nonostante l’eccezionalità del guasto, a far sì che non si verificassero disagi per i pazienti dell’ospedale”. Appena riparata la Tac a 64 strati verranno riprogrammate prestazioni ai pazienti esterni rinviate per il guasto.