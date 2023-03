PREVISIONI DEL TEMPO, AL MATTINO FREDDO MA NELLE ORE CENTRALI SOLE E TEMPERATURE IN AUMENTO

Buon pomeriggio e ben ritrovati con le nostre previsioni del tempo per l'Abruzzo, la giornata di mercoledì vedrà un nuovo aumento di pressione su tutta la penisola e che si andrà ulteriormente a rinvigorire nei prossimi giorni, grazie anche al contributo sub/tropicale che riporterà un tipo di clima più primaverile e temperature gradevoli su tutta la penisola.

Sulla nostra regione cielo poco nuvoloso al mattino, anche se durante la giornata non escludiamo passaggi di nubi medio/alte di tipo stratiforme ma senza alcun fenomeno da evidenziare.

Le temperature sono previste il lieve ed ulteriore diminuzione i valori notturni ed in generale aumento quelli del giorno, i termometri della notte saranno compresi fra -3/4°C, le massime fra 6/14°C, la ventilazione risulterà debole da SW.

Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domani



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO