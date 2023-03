FORTE SCOSSA DI TERREMOTO IN MOLISE AVVERTITA IN ABRUZZO ED IN PARTICOLARE NEL PESCARESE

Un Terremoto di magnitudo 4.6 e' stato

registrato dalle stazioni della Rete Sismica Nazionale alle

23,52 con epicentro a 2 chilometri da Montagano, a circa 10

chilometri a sud di Campobasso, a una profondita' di circa 23

chilometri. Dalle verifiche effettuate dalla Protezione civile e

dai Vigili del Fuoco, non si registrano feriti o danni gravi

agli edifici. Le scuole di Campobasso e di molti comuni

limitrofi rimarranno chiuse oggi per ulteriori analisi, ha

annunciato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina.

L'evento, si legge sul sito dell'Istituto nazionale di geofisica

e vulcanologia, "e' avvenuto in un'area caratterizzata da una

sismicita' frequente con diverse sequenze sismiche avvenute nel

2002, 2013, 2016 e nel 2018" e negli ultimi 7 giorni si sono

registrate altre 16 scosse di magnitudo inferiore a 3.0. "La

pericolosita' sismica di questa area e' considerata alta.

Terremoti anche piu' forti di quello avvenuto oggi sono

possibili per quanto la probabilita' che si verifichino non e'

particolarmente alta", si spiega ancora sul sito dell'Ingv. Il

Terremoto di questa notte e' stato ampiamente avvertito anche in

una vasta area dell'Italia centro meridionale, in particolare in

Campania, Puglia, Lazio e Abruzzo.