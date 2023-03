INCIDENTE STRADALE/ IL 36ENNE NON HA PERSO IL SECONDO ARTO, LO PRECISA IL DIRIGENTE MEDICO DI FILIPPANTONIO. LA NOTIZIA ERA STATA RESA NOTA DAL PERSONALE DELL'OSPEDALE

In merito alla notizia che i paramedici dell'ospedale di Teramo hanno reso noto ieri alla stampa sull'amputazione del secondo arto del 36enne rimasto ferito in un incidente stradale mentre era a bordo del suo scooter il dirigente medico dell'ospedale Mazzini precisa quanto segue:

Nello specifico il ragazzo nell'incidente ha riportato l'amputazione traumatica dell'arto inferiore destro. L'arto inferiore sinistro invece presentava gravi fratture attualmente in trattamento, ma non è stata eseguita nessuna amputazione e attualmente non vi è questo rischio. Mi sembrava corretto segnalare l'inesattezza".

Dott. Stefano Di Filippantonio

U.O. Ortopedia e Traumatologia

"Solo per evitare spiacevoli equivoci, soprattutto con chi emotivamente coinvolto nella vicenda, volevo segnalare una inesattezza riportata nell'articolo sulle condizioni del ragazzo vittima dell'incidente stradale avvenuto ieri mattina nei pressi di Torricella.