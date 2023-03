PROVINCIA SOTTO SHOCK: IL TRIBUNALE DI TERAMO ACCOGLIE LA RICHIESTA DI SEQUESTRO DEI BENI IMMOBILI E MOBILI DEI PRATI DI TIVO E PRATO SELVA, FINORI RIMANE A CAPO DELLA GESTIONE

Una notizia che nè la Provincia di Teramo e tanto meno il Comune di Pietracamela avrebbe mai voluto sentire, eppure è arrivata. Il Tribunale di Teramo ha accolto la richiesta di sequestro giudiziario del ramo di azienda di proprietà della Gst spa.

Il sequestro giudiziario del ramo di azienda comprende tutti i beni immobili e mobili di Prati di Tivo e Prato Selva, compresi i terreni a Pietracamela. Dunque la notizia è giunta stamattina come un fulmine a ciel sereno, questo vuol dire che Marco Finori( che una settimana fa aveva riconsegnato anche la cabinovia) rimarrà gestore degli impianti. Finori, tramite i suoi legali aveva evidenziato che la Gst è inadempiente nella cessione del ramo di azienda e per una serie di motivi (di legge) occorreva procedere al sequestro di tutti gli impianti dei Prati di Tivo e Prato Selva compresa la cabinovia che è stata appena riconsegnata. In alternativa chiedeva un risarcimento danni di 900 mila euro. Finori evidenziava anche che è sua intenzione acquistare gli impianti per poter gestire la stazione e farla ripartire. Aveva offerto la somma di 1,6 milioni di euro, e confermando anche l’impegno ad investire nel corso dei prossimi anni tanti soldi ma nessuno della Gst e Provincia aveva risposto secondo il liquidatore Di Natale di prossima sostituzione.