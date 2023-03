PREVISIONI DEL TEMPO/ CONTINUA LA FASE STABILE E MITE ANCHE SE CON NUVOLE SPARSE

Buon pomeriggio, continua la fase di tempo stabile e mite dettato da un dominio anticiclonico in ulteriore espansione sull'area mediterranea che garantirà ancora per alcuni giorni un tipo di tempo dalle caratteristiche prettamente primaverili su tutta la penisola anche se sulle regioni centro/settentrionali i cieli potranno risultare spesso velati a causa del passaggio di nuvolositá medio/alta di tipo stratiforme.

Sulla nostra regione sin dal mattino cielo poco nuvoloso con nuvolositá in accentuazione dalle ore centrali per il passaggio di nubi alte ma senza nessun fenomeno da segnalare.

Le temperature sono previste in lieve ed ulteriore aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

I termometri notturni si attesteranno fra 0/7°C, mentre quelli del giorno fra 12/16°C, la ventilazione spirerà debole o moderata meridionale.

Per oggi è tutto vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domani.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO