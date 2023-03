IL CASO / “IO, DIVERSAMENTE ABILE, OFFESA DALLA PANCHINA “INCLUSIVA” IN UNA CITTÀ PIENA DI BARRIERE”

Riporto il mio pensiero / commento sulla panchina inclusiva per i tigli di Teramo.

E non mi venite a dire che al netto di tutto ciò che manca è una bella iniziativa. Questo è il minimo sindacale di una società che ama definirsi democratica e civile, ma ferma agli anni '50.

Quello che deve cambiare è il modo di pensare. Il vero cambiamento deve essere culturale, pedagogico, sociologico.

"Buonasera. Sono portatrice sana di diversa abilità..100%. Ho un'atrofia muscolare spinale. Viaggio su una sedia a rotelle da tutta una vita e credo,umilmente, che più di chiunque altro io possa esprimere un'idea reale. SInceramente trovo questa iniziativa offensiva. Cercherò di spiegare il perché. Cercherò di essere il più chiara ed inclusa possibile. Lavoro a Teramo e giro per la città spesso . Non molto volentieri però. La.maggior parte degli esercizi commerciali e di incontro sociale mi sono vietati. Mi sono vietati perché inaccessibili per le numerose e ricorrenti barriere architettoniche presenti nella città di Teamo. Mi ritrovo troppo spesso in imbarazzo ad aspettare fuori dai negozi ,dai bar etc etc e posso giurarvi che è davvero umiliante. Talmente umiliante che una volta una signora mi ha fatto la carità perché pensava che stessi mendicando. Ho sollecitato tante volte il.Sindsco e il Disability Manager del.comune ...si perché lo dovete sapere, il sindaco ha nominato un disability manager. Ancora sto aspettando, dopo tante promesse fatte nella scorsa campagna.elettorale, che venga attuato il P.E.BA.(piano eliminaziione barriere architettoniche).,normativa vigente dal 1986, l’articolo 32, comma 21, della legge n. 41, e integrati con l’articolo 24, comma 9, della legge 104 del 1992 .

Detto ciò ,cosa me ne faccio di una panchina inclusiva quando poi tutto il resto mi è inaccessibile? La parola inclusione ha un significato specifico. Sia letterale che sociologico. Invece a me pare che sia stata strumentalizzata e buttata nella sua attuazione reale, nel dimenticatoio.

Invito,, chiunque dichiari il contrario a farsi un giro con me. Prometto che poi il caffè, se non piove o non fa freddo ce lo beviamo alla panchina".

FAUSTA DI BERARDO