VIA CRUCIS NEL TEATRO ROMANO DI TERAMO, DIRETTE SUI SOCIAL

Venerdì 31 marzo 2023 alle ore 21 tornerà la sacra rappresentazione della Via Crucis nel Teatro Romano di Teramo. Dopo due anni sarà nuovamente possibile assistere in presenza alla celebrazione dalle strade perimetrali del monumento.

Si potrà partecipare alla liturgia anche tramite un maxischermo posizionato all’interno della Basilica di Santa Maria Assunta o da casa tramite le dirette sul Canale YouTube “Diocesi di Teramo-Atri” e sulla pagina Facebook “Chiesa di Teramo-Atri”. La Via Crucis dal Teatro Romano sarà inoltre trasmessa in diretta online su ekuonews.it ed rpiunews.it ed in vari orari sulle emittenti televisive regionali.

Anche quest’anno le quattordici meditazioni saranno scritte e lette dai giovani delle parrocchie di Teramo. L’animazione musicale sarà a cura della Cappella musicale del Duomo di Teramo diretta dal Maestro Maurizio Vaccarili, accompagnata da quattro violini e due violoncelli del Conservatorio “G. Braga” di Teramo.