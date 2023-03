IL GIUDICE: «OK AL SEQUESTRO DEL RAMO DI AZIENDA» LA FINORI SRL AMMINISTRERA' I BENI DEI PRATI DI TIVO E PRATO SELVA

Vicenda sequestro dei beni dei Prati di Tivo e Prato Selva.

Nel pomeriggio arriva la nota dei legali di Marco Finori.

Il Tribunale di TERAMO - Sezione

Civile ha autorizzato "il sequestro giudiziario del ramo di

azienda avente ad oggetto il complesso dei beni organizzati per

l'esercizio dell'attività di gestione di impianti di risalita e

di strutture ricettive" nei comuni di Pietracamela e Fano

Adriano.

Lo rende noto l'avvocato Riccardo Leonardi,

legale, insieme ai colleghi Andrea Galvani e Maria Luisa

Belvederesi, tutti del foro di Ancona, della Marco Finori Srl,

società si San Benedetto del Tronto che aveva presentato il

relativo ricorso, avanzato nei confronti della Gran Sasso

Teramana Spa. Il provvedimento riguarda la complessa vicenda

degli impianti di risalita che si trovano sul versante teramano

del Gran Sasso.

Il giudice Silvia Fanesi ha anche nominato "custode

giudiziario la società Marco Finori Srl, in persona del legale

rappresentante, con incarico di gestire e amministrare i sopra

indicati beni nel rispetto degli obblighi e dei diritti

conferiti dall'ultimo comma dell'art. 676 cpc, con

autorizzazione a svolgere ogni attività prevista dalla legge e

ritenuta utile al perseguimento delle finalità sottesa alla

nomina".

Si tratta, nello specifico, sottolinea l'avvocato, "di una

lunga serie di beni immobili e di beni mobili, costituenti il

ramo di azienda, dei quali la società ricorrente ha avuto la

gestione sino al settembre 2022, tra cui i diversi impianti di

risalita situati in località Prati di Tivo e Prato Selva, e, tra

essi, la Seggio Cabinovia Telemix - La Madonnina; impianti che

la medesima ricorrente aveva riconsegnato nelle scorse

settimane alla controparte dopo la scadenza della ricordata

gestione. La decisione - afferma ancora il legale - è stata

emessa, in esito all'udienza del 7 marzo 2023, in cui il

Giudice, dopo una lunga ed articolata, discussione, si è

riservato di decidere, nell'ambito di un'istanza cautelare

proposta all'interno del giudizio ordinario, attivato

nell'ottobre del 2022 dalla società marchigiana. Nell'ambito del

medesimo giudizio la Marco Finori Srl ha avanzato una rilevante

richiesta risarcitoria a cagione dei reiterati comportamenti

inadempienti posti in essere dalla medesima GST Spa nell'ambito

del contratto di gestione degli impianti, in essere tra le parti

dal 2019".