PINETO/ UN NUOVO PROGETTO PER LE SCUOLE SUPERIORI: "NUOTO IN CARTELLA" PER PROMUOVERE LO SPORT E IL SOCIALE

La primavera si accompagna all'idea della rinascita, dell’avvento di cose belle che speriamo di veder arrivare presto e a nuovi progetti che si apprestano a spiccare il volo! Ed ecco che anche sul territorio di Scerne il 31 marzo prende vita un nuovo progetto, destinato ai ragazzi della scuola Secondaria 1^grado ... Nuoto in Cartella. Progetto questo, fortemente voluto dal Comitato genitori di Scerne che da anni opera sul territorio con impegno e dedizione, mettendo a disposizione le proprie risorse a favore della scuola e dal Dirigente scolastico

" La nostra mission è innanzitutto quella di sostenere e potenziare laddove possibile l'offerta formativa della scuola. Nel caso specifico, l'idea è nata con l'intenzione di promuovere non solo l'importanza dello sport in sé, ma sottolinearne, altresì l'effetto sociale e socializzante permettendo ai ragazzi di riscoprire i rapporti con se stessi e con i coetanei.

Le lezioni non sono molte ma alle volte, anche quel poco "può insegnare a non andare a fondo"; ed è proprio questo l'insegnamento che ha lasciato il caro Peppino Celommi a molti ragazzi, me compreso...”spiega il Dott. Pierpaolo Cantoro, Presidente del Comitato. Siamo riusciti a strutturare il progetto, per il momento, in quattro ingressi con relativa lezione di nuoto, presso la piscina Comunale di Roseto e ci tenevamo a ringraziare tutto lo staff per la disponibilità dimostrata. Ed inoltre un grazie sentito alla Preside, Sabrina Del Gaone, persona attenta ai bisogni dei ragazzi e sempre pronta a sostenere le nostre idee. “È nata una bella sinergia e siamo grati di questo. E’ bello poter collaborare e cooperare ciascuno nel rispetto del proprio ruolo ed è ancora più bello vedere una scuola aperta alle famiglie e al territorio, in un'ottica di costruzione di alleanze significative. Ed il nostro gruppo prova a lavorare proprio in questa direzione ogni giorno - aggiunge Martina Nardinocchi, Vicepresidente.