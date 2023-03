COMUNE DI TERAMO...SULLA TE.AM L'IMPORTANTE NON E' PARTECIPARE

Evidentemente il principio della "partecipazione" sponsorizzato urbi et orbi dall'attuale Amministrazione comunale non vige tra gli uffici della Teramo Ambiente, tutta pubblica. Perchè se è vero che solo oggi approda all'attenzione del Consiglio comunale l'atteso Piano Industriale della TeAm in house, è sconcertante che sia stato consegnato ai sindacati solo ieri pomeriggio alle 17 in una riunione convocata dai vertici aziendali alla presenza di sindaco e assessore. Non solo. Il Piano industriale della TeAm conta la bellezza di 501 pagine. Cinquecentouno pagine che, ovviamente, nessuno dei rappresentanti sindacali ha potuto nè leggere nè approfondire. Tanto meno è stata data la possibilità ai sindacati di "studiare" il Piano in modo da capire cosa intende fare la TeAm tutta pubblica sul fronte del personale, assunzioni, servizi nei prossimi cinque anni (perchè a questo lasso di tempo mira la programmazione del Piano industriale che approda in aula stamattina). E sostenere che tanto l'approvazione di oggi in Consiglio - come avrebbe detto in riunione ieri il sindaco - va inteso come un mero passaggio formale visto che il Piano approderà poi nell'assemblea dei soci TeAm, non solleva nessuno dalla grave mancata partecipazione dello stesso Piano con i sindacati. Intanto, è stata convocata una nuova riunione con il Cda e sindacati per il prossimo 12 aprile. Ma tanto il Piano industriale sarà già approvato, no? In tutto questo la minoranza che, per mesi, ha attaccato la giunta D'Alberto e i vertici TeAm per i ritardi nella presentazione del Piano cosa dirà oggi? Attendiamo l'inizio dell'assise e vedremo...