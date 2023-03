57 NUOVI LAUREATI "ATSC", SONO 697 IN TOTALE, MASTROCOLA: «MAGNIFICO RETTORE PROF. MASTROCOLA: «LA COORTE CHE HA FATTO LA STORIA DI QUESTA UNIVERSITÁ»

Il 22 e 23 marzo 2023, nel corso della sessantatreesima sessione di conferimento delle lauree all’Università di Teramo, altri 57 laureati si sono aggiunti alla schiera dei dottori ATSC in Scienze della comunicazione per l’azienda e il commercio e in Scienze della comunicazione per la gestione delle organizzazioni, raggiungendo i 697 laureti totali.

Un traguardo importante che conferma l’impegno dell’Associazione per la tutela e la qualificazione della categoria degli agenti di commercio e i consulenti finanziari e che si aggiunge ai 1168 iscritti totali al corso di laurea. Tale numerosità è significativa poiché, da un lato, deriva da una domanda espressa dal basso e, dall’altro, corrisponde all’esigenza di disporre di personale qualificato espressa dalle aziende, la cui difficoltà di reperimento di agenti di commercio deriva per il 29,8% proprio dalla preparazione inadeguata dei candidati.

Progetto particolarmente apprezzato dal Magnifico Rettore dell’Università di Teramo, il Professor Dino Mastrocola, che ha così commentato: «sono ormai diversi anni che partecipo a queste cerimonie, ma non riesco ad abituarmi all’emozione che provo ogni volta nel vedere l’aula magna piena. Oggi, poi, l’emozione è anche maggiore perché vedo tanti colleghi nuovi e questo vuol dire che l’Ateneo sta crescendo. Voglio salutare in modo particolare Franco Damiani di ATSC perché con la sua coorte ha fatto la storia di questa università, dando l’impulso ad altri dipartimenti per impegnarsi sempre di più ad accogliere studenti lavoratori». Per leggere l’intero articolo clicca qui

«Era il novembre 2019 quando, durante una colazione di lavoro, si parlava dell’avanzamento e del grande successo di un progetto nato tra ATSC e l’Ateneo di Teramo. Ascoltavo con interesse complimentandomi con Franco Damiani dell’iniziativa e fantasticando che, in un altro contesto e ruolo professionale, con orari lavorativi diversi, magari ci sarebbe stata qualche remota possibilità che anche io mi potessi iscrivere. Il giorno dopo, quelle farfalline nello stomaco le sentivo tutte, alla fine chiamai Federica e le chiesi se fossi ancora in tempo per l’iscrizione, e mi disse di sì. Per studiare ho iniziato a togliere del tempo alla famiglia, ma, contestualmente, ho provato a trasmettere ai miei figli che non ci si deve mai fermare, perché rimettersi in gioco serve a tenere l’animo sempre giovane e nello stesso tempo ci si arricchisce». Sono alcune delle frasi più significative pronunciate dalla Dott.ssa Maria Monia Secci, che è stata scelta per tenere il tradizionale discorso di commiato. La versione completa è disponibile qui e qui.

Abbiamo ricevuto tanti ringraziamenti. Riportiamo uno dei più significativi, che riteniamo esprima la sensazione comune di tutte le laureate ed i laureati: «Dedico questo mio modesto lavoro al mio caro Amico Franco Damiani e alla sua ATSC. Una grande intuizione. Un percorso colmo di emozioni contrastanti e travolgenti. Sei riuscito a mettere insieme studio, società e un’opportunità irripetibile. Devo parte della mia crescita professionale e umana a Te ed a tutti i tuoi fedeli collaboratori che insieme a te sono il cuore pulsante dell’ATSC».

Congratulazioni alla Dott.ssa Landi Elissa, che ha conseguito la votazione di 110 e lode con una tesi dal titolo “Donne leader: una risorsa da sfruttare”.

Di seguito i nominativi dei laureandi:

Corso di laurea triennale

Corso di laurea magistrale

22 marzo 2022

23 marzo 2022

